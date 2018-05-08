Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Oruç Niğde’de

kitap fuarı imza günleri ve söyleşileriyle dolu dolu geçiyor.

3.Kitap fuarı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç Niğdeli sevenleriyle bir araya geldi. Saadet Oruç, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda “24 Haziran Seçimlerinde Avrupa Ülkelerinin Çifte standardı” konulu konferansıyla Niğdelilerle buluştu.

Soru cevap şeklinde ilerleyen konferansa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan da katılarak vermiş olduğu konferanstan dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a teşekkür etti.