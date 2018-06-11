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11 Haziran 2018 15:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim varlığım sizin moralinizi bozmaya yeter” (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Benim moralim ne olacak” sözünü hatırlatarak, “Benim varlığım sizin moralinizi bozmaya yeter” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim varlığım sizin moralinizi bozmaya yeter” (3)

11 Haziran 2018 15:13


Niğde Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsmail Metin Temel Afrin operasyonunu yöneten komutan. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası bir itar verdi. Ben de oraya katıldım. Bu konuşmada komutanımız alkışladı. Meğerse bu alkış beyefendinin moralini çok bozmuş. Bay muharrem benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. Siz şimdiden 24 Haziran’ı görüyorsunuz zaten. Siz nasıl olur da bizim askerimize moral vereceğiniz yerde benim moralimi bozuyor dersiniz. 12 gün kaldı 12 gün sonra bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız. Bu zat için terörle mücadele eden askerin moralinin hiçbir kıymeti yok. Varsa yoksa kendi morali. Bunların içindeki kin ve nefret hem diline hem yüzüne vuruyor. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Böyle sorumsuzluk olur mu? Bu gün moralini bozan komutana hadsizlik yapan bay Muharrem yarın moralini bozan çiftçilere,esnafa neler yapar.


Annem ve kız kardeşim baş örtülü diyor. Annene kız kardeşine saygım var, sen kendine bak. İmam hatiplerin fazlalık olduğunu söyleyen sen kendine bak. Şimdi de benim imam hatipli olduğuma kafayı takmış. Her yiğidin karı değil.”




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