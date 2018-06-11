Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kandil operasyonunu başlattık" (1)

Oraya da operasyonlarımızı başlattık" dedi.

“Vatanımız için, bayrağımız için, ülkemizin bekası için toprağa düşen tüp şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Birileri bizim askerlerimizden anlamaz. Beyefendi askerin ortaya koyduğu tavırdan rahatsız olur anlamaz. 24 Haziran’da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız? Biz Mehmedimizi, Mehmetçiğimizi sadece toprağa ve tarihe değil asıl kalbimize gömdük. Şehitlerimizin aziz hatıralarını hafızalarımıza nakşettik. Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını asla yerde komadık. Cudi’de, Bestler deresinde, Afrin’de, Cerablusta var mıyız? Ama bu bay Kemal Afrin’e girmeyin, Bay Muharrem Afrin’de ne işiniz var dedi. Ülkemize saldıranlar karşısında, bunun bedelini biz ağır ödetiriz ve ödettik. İşte Ömer Halisdemir’imiz ne yaptı. Hain olan o Semih Terzi’yi alnından indirdi. Niye çünkü vatan hainlerinin hakkı oydu da onun için. Ömer Halisdemir’imiz şehit oldu ve makamların en yücesine ulaştı.

Aynı şekilde Ramazan kardeşimiz, Kemal kardeşimiz, Vural, Yalçın, Hakan kardeşimiz hep bunlar şehadete yürüdüler. Nereye saklanırsa saklansınlar ne Kemal’e ne Muharrem’e bakarız. Biz işimize bakarız. Bu teröristler hangi ine girerse girsinler er ya da geç teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını sorduk ve soruyoruz. Sadece Afrin’de 4 bin 500’ün üzerine çıktık.

Demiştim ya Kuzey Irak’ta Kandil demiştim, Sincar demiştim. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçak ile orada 14 önemli noktayı depoları silah depolarını yok ettik. Vurdular döndüler ama bitmeyecek. 24 Haziran bir hallolsun gerektiğinde beraber Afrin’e gideriz. Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli bir devlettir. Bu devlet hainlerin tepesine hiç ummadıkları anda inen bir devlettir."