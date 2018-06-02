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02 Haziran 2018 13:27

Daha yeşil bir Niğde için çalışmalar sürüyor

Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları yoğun bir tempoyla sürüyor.

Daha yeşil bir Niğde için çalışmalar sürüyor

02 Haziran 2018 13:27


Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler DİTAŞ civarında, Rahman Camii Üst Geçit ve kent ormanı başta olmak üzere kent genelinde hummalı bir çalışma sürdürüyor.


Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarının da elvermeye başlamasıyla birlikte yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verdi. Şehrin farklı alanlarında adeta yeşillendirme seferberliği başlatan ekiplerin hummalı çalışması vatandaşlardan da takdir topluyor. Şehir genelinde birçok alanda bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, mevsim şartlarına paralel olarak çimlendirme çalışmalarını hayata geçirmeye başladı.


Daha yaşanabilir modern bir şehrin yanı sıra çalışmalarla daha zengin bir şehir görüntüsü hedeflediklerini söyleyen Başkan Özkan amaçlarının her alanda olduğu gibi peyzaj çalışmalarında da şehri marka haline getirmek olduğunun altını çizdi. Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Halkımızı daha güzel yeşil alanlarla buluşturmak için Park Bahçeler Müdürlüğümüzün tüm mahallerimizde yürüttüğü peyzaj çalışmaları şehrimizin estetiğine ayrı bir hava katıyor. Herşey daha yeşil bir Niğde için” dedi.




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