Demirkazık Dağı'nda rotasını kaybeden dağcılar kurtarıldı

Niğde'nin Demirkazık Dağı'nda rotasını kaybeden 3 dağcı kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'na tırmanan Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kamp gurubunda bulunan Kayacan Vesek (20), Serhat Kılıç (25) ve Egesu Uyar (21), Bozkaya mevkiinde rotasını kaybedince, yetkililere haber verdi. Olay yerine AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 bin 900 metrede mahsur kalan 3 dağcıyı kurtardı. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dağcılar, Çamardı Devlet Hastanesine götürüldü.