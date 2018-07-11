Dijital Yerliler Doğada

01-07 Temmuz 2018 Tarihleri arasında Niğde’nin Çamardı İlçesi Aladağlar Emli vadisi mevkiinde 45 öğrenciye yönelik doğa, bilim ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Doğa eğitimi ve Bilim okulları programı kapsamında TÜBİTAK desteği ile hayata geçirilen projede Niğde Bilsem öğretmenleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim elemanları ile Türkiye’nin çeşitli kurumlarında görevli akademisyen ve öğretmenlerin eğitmen olarak görev aldığı projede; Niğde İlinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri yedi gün boyunca doğada var olan sanatsal olguları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları ışığında keşfetmeye çalıştılar.

Öğrenciler eğitmenler eşliğinde eğitimin birinci ve ikinci günü doğada var olan çeşitli hayvanları ve bitkileri yerinde gözlemleyip emli vadisinin biyolojik çeşitliliğe ilişkin disiplinler arası çalışmalar yaparak özel kitler ile gezi, gözlem, deney, uygulama etkinlikleri yaptılar. Projenin sonraki günlerinde elde ettikleri kazanımları mühendislik, matematik, teknoloji disiplinleri ile birleştiren öğrenciler tüm bunları doğada var olan sanat unsurları ile birleştirmeyi amaçladılar

Proje yürütücüsü Cüneyt Akyol Doğanın Sanatla STEMİ-2 projesinde, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik ile ilgili yaklaşık 60 etkinliği öğrenciler ile birlikte uyguladıklarını belirtti.

Bu etkinlikleri hem tasarlarken hem de uygularken doğada var olan sanatsal olgular ile diğer disiplinleri birleştirerek öğrencilerin doğayı dolayısıyla birçok bilim dalını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyleyen Akyol öğrencilerin bir hafta boyunca telefon, bilgisayar, televizyon gibi iletişim araçlarından uzak kaldıklarını ifade etti.

Akyol ; “Onları doğada görmek son derece mutluluk verici, öğrencilerimizin birçoğu başvuru yaparken böcekten korktuklarını ifade etmişlerdi, proje bitiminde öğrencilere uyguladığımız anketten çıkan sonuç bizi son derece memnun etti çünkü öğrencilerin yüzde sekseni artık böcekten korkmadıklarını ve onlara dokunabildiklerini ifade etmişlerdir” dedi.

Ayrıca sanatın ve doğanın aslında birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu belirten Akyol öğrencilerin çeşitli sanatsal faaliyetler yaptıklarını ve bunları yaparken de doğada var olan unsurların kullanıldığını ifade etti. Projede sanat etkinlikleri için gönüllü olan ressam SAFA BÜTE’ ye destekleri için teşekkür eden Akyol, sanatın ve sanatçının değer gördüğü toplumlarda estetik bir bakış açısının oluşacağını ve bu bakış açısının tasarımla birleşmesi ile de ülkemize ait marka değeri yüksek teknolojik ürünlerin ortaya çıkacağına inandıklarını ifade etti. Bu tür projelerin önemine değinen Akyol, dijital yerliler olarak adlandırılan bu gençlerin 21 YY becerileri ile donatılmasının önemine vurgu yaptı. Gelecekte belki şu an adını bile duymadığımız çok farklı meslekler seçeceklerini ve bunun için disiplinler arası çalışmanın olmazsa olmaz olduğunu, 21. YY becerilerinin temelinde ise farklı disiplin alanları ile ekip çalışması, iletişim becerileri ve yaratıcılık gibi becerilerinin olduğunu ifade etti.

Proje uzmanı olarak görev alan teknoloji ve tasarım öğretmeni Ertuğrul Özar ise “projede 45 öğrenci katılımcı olarak yer alırken, proje ekibinde 10 Rehber Öğretmen ve alanında uzman 13 eğitmen görev almıştır” dedi.

Özar; ‘’ Öğrencilerin 7 gün boyunca öğrencilerin keşfederek ve sorgulayarak öğrenmelerini sağlamak amacı ile onlarca etkinlik alanında uzman öğretmeler tarafından hazırlanarak uygulandı. Etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilerin uygulamalı olarak Fen, Matematik, Sanat ve Mühendislik disiplinlerini doğada aramaları ve bu disiplinler arasında bağlantı kurmaları sağlandı. Doğa faaliyetlerinin yanında öğrenciler teknolojik araçlar ile de tanıştırıldı. Öğrencilerin Kıl testere, Strafor kesme makinası, lazer makinası ve 3 Boyutlu yazıcı ile uygulamalı olarak çalışma yapmalarına fırsat tanındı. Öğrenciler bir taraftan doğadan topladıkları yaprakları ahşaba aktararak kıl testere ile yaprak kalıbı alırken diğer taraftan yine yaprak şekillerini strafora aktararak strafor kesme makinası ile yaprakların şekillerini çıkarma fırsatı buldular. Teknolojik anlamda ise öğrenciler lazer makinası ve 3 boyutlu yazıcı ile tanışma fırsatı buldular ve bu ürünler ile uygulamalı çalışma yaptılar. Lazer yazıcı ile ahşap üzerine yazma ve kazıma işlemlerini yaparken, 3 boyutlu yazıcı ile Doğadaki canlıların baskılarını aldılar şeklinde ifade etti.