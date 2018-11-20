Diyaliz hastaları için eğlence düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde tedavi gören hastalara canlı müzik eşliğinde 'Moral Günü' düzenlendi.

Hastane Diyaliz Ünitesinde gerçekleştirilen etkinliğe Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi BaşhekimiDr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, hastane yetkilileri ve çok sayıda diyaliz hastasıyla aileleri katıldı. Diyaliz hastalarının maddi ve mesleki kayıplar, sosyal çevre ve etkinliklerden uzaklaşma ve hastalığın belirsizliği gibi farklı sorunlar yaşadıklarına kaydeden Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın; “Diyaliz hastalarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak ve yakınlarının desteğiyle bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmak için birtakım uğraşlar edinmeleri gerekmektedir. Biz de hastalarımızın yaşamış oldukları sıkıntı ve problemleri bir nebze olsun azaltabilmek ve tedavi süreçlerinde destek olabilmek amacıyla bir araya geldik. Hastalarımızın zor zamanlarında yanlarında olan ailelerine ve göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı diyaliz ünitesindeki tüm hekim ve personelimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinlik, davetlilere sunulan çeşitli ikramlarla sona erdi.