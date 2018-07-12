Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya ve Konya Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Kerim Şükrü Ünlü Niğde’de konferanslar verecek.

Niğde Müftülüğünün Polisevinde organize ettiği toplantıya Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya, Din istismarı Peygamberimizin zamanında münafıklar tarafından başladığını ifade etti.

‘Şeytan sizi Allah ile aldatır’

Terör örgütlerinin Din istismarı yaparak insanları kandırdıklarını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya, “Din istismarı Peygamberimizin zamanında başlamıştır. İnsanlar Peygamber Efendimizi mağlup edemeyeceğini ve Müslümanları yenemeyeceğini anlayınca münafıklar Peygamber Efendimiz gibi namaz kılıp efendimizin arkasında saf tutuyorlar. Oruç tutuyorlar ama ne zamanki bir boşluk bulduklarında savaştan kaçmak gibi, Peygamber efendimizi eleştirmek ve Müslümanları yalnız bırakmaktan geri durmuyorlar. Din istismarı daha buradan başlıyor. Dün bir örgüte yönelik operasyon düzenlendi. Toplumda Adnan Hoca diye bilinen hoca ile alakası olmayan bir kişiye operasyon yapılıyor. Orada onun mensuplarından birisinin verdiği bir cevap var. Neden bu örgüte uzun süre katıldınız? Cevabı ‘Biz Allah için katıldık ama onlar bizi Allah ile aldattılar’ Cenab-ı hakkın ayeti ‘şeytan sizi Allah ile aldatır’ ayeti var” dedi.

‘40 yıldır bizim neslimizi bizden kopardılar’

Fetullahçı Terör örgütünün sinsi planıyla Müslümanları kandırdığını belirten Konya Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Kerim Şükrü Ünlü ise şunları söyledi;, “Ne zamanki ülke birliği tesis etme aşamasına geldiğinde bir kalkışmaya başladılar. Ve FETÖ kalkışması. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Müslümanlar tanklara tüfeklere siper oldular. Niğdeli bir komutanımız aldığı emirle hainin planlarını ortadan kaldırmak için onun karşılığında şehitlik rütbesi olduğunu bilerek görevini yerine getirdi. Fetullahçı Terör örgütünün sinsi planı kendisini dini yapı cemaat gibi göstermişti. Eğitimle hiçbir alakası olmadığı halde 40 yıl bizim neslimizi bizlerden kopardılar. Bayramlarda düğünlerde, derneklerde, Afrika’nın en ücra köşelerinden gönderdiler hizmet için. Evlatlarını anne şefkatinden mahrum bıraktılar. 40 yıldır kanserli bir hücre gibi sinsi olarak büyüdü. Milletimizin meşrebi ne olursa olsun Allah ve Peygamber diyerek bu sinsi planı fark edemeyen vatandaşlarımız bu hain gruba bilmeden zekatıyla destek verdi“