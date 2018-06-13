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13 Haziran 2018 12:49

Dünya birincilerinden başkan Özkan’a ziyaret

Uluslararası proje yarışmasında birinci olan öğrenciler Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ı ziyaret etti.

Dünya birincilerinden başkan Özkan’a ziyaret

13 Haziran 2018 12:49


Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT’de ilk 3 e girerek Dünya 1.si olan öğrenciler Başkan Özkan’ı ziyaret etti.


Öğrencileri makamında ağırlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.


Belediye Başkanı Özkan; “Göstermiş olduğunuz bu başarıyla Niğdemizi ve ülkemizi temsil etmiş oldunuz. Başarıya çok etkilendim, başarılarınızın devamını diliyorum. Niğde Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.




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