Dünya birincilerinden başkan Özkan’a ziyaret

Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT’de ilk 3 e girerek Dünya 1.si olan öğrenciler Başkan Özkan’ı ziyaret etti.

Öğrencileri makamında ağırlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Özkan; “Göstermiş olduğunuz bu başarıyla Niğdemizi ve ülkemizi temsil etmiş oldunuz. Başarıya çok etkilendim, başarılarınızın devamını diliyorum. Niğde Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.