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24 Mayıs 2018 13:00

Eczacılar, üniversitede teknisyenlik bölümü istiyor

Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, eczacıların artık kalifiye ve yetişmiş elemanlar bulmakta zorlandığını bu konuda ilgili bölümlerin açılması gerektiğini söyledi.

Eczacılar, üniversitede teknisyenlik bölümü istiyor

24 Mayıs 2018 13:00


Öztürk, “Üniversitemize önlisans bölümü açılması ile ilgili dilekçe vermemize rağmen henüz olumlu veya olumsuz bir netice de alamadık” dedi.


Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane bulunduğunu ve yaklaşık 80 bin eczane kalfa ve teknisyenine ihtiyaç olmakla beraber yeterince eğitimli personel bulunamamakta ve eczanelerin eğitimli personel ihtiyacının her geçen gün önemle arttığını belirtti.


Öztürk açıklamasına şöyle devam etti: “Ülkemiz insanına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak isteyen eczacılarımız bu hizmetin verilebilmesi için ara elemanların tamamen bilimsel bir ortamda eğitilmesine, gerekli bilgi ve donanıma sahip meslek becerileri kazanmasına ihtiyaç duymaktadır. Yetişmiş ara eleman açığını gidermek, sunulan hizmet kalitesini artırmak, ön lisans programlarında açılan eczacı teknikerliği bölümleri mevcut olsa da, mezun olan eleman sayısı yeterli gelmemekte, usta çırak modeli eleman yetiştirmekte artık verimli olmadığından, yetişmiş öğrenci kazandırmak, eczanelerimizin acil ihtiyacını da karşılamak böylelikle eczacı gözetiminde hizmet sunan eczane personellerinin daha donanımlı yetiştirilebilmesi, eczanelerimizin hizmet standartlarını yükseltebilmek ve halkımıza daha iyi yardımcı olabilmek için meslek liselerinde eczacı teknisyenliği bölümlerinin açılabilmesi için Başta Cumhurbaşkanlığına olmak üzere, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına da müracaatımızı yapmış bulunmaktayız” dedi.


Eczacı Fakültesi var Kalifiye Eleman Yok


Öztürk “İhtiyacın çok üzerinde eczacılık fakültesi var iken ön lisans programlarının açılmamasını, gerçek ihtiyaç alanlarında eleman yetiştirmeyerek, yeni eczacılık fakülteleri açılmasını, çok sayıda eczacının durmadan mezun edilmesini, eczacı fazlası meydana getirilmesini manidar buluyorum” diye konuştu.


Üniversiteden İlgi Bekliyoruz


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine önlisans bölümü açılması ile ilgili dilekçe vermelerine rağmen henüz olumlu veya olumsuz bir netice de alamadıklarının altını çizen Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk “Üniversitemizin bu konuda ilgisini bekliyoruz” dedi.




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