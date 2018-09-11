Emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücülere ceza işlemi

Amaçlarının ceza yazmak olmadığını kural ihlallerini engellemek olduğunu belirten Cebeloğlu şunları dedi: “yapılan araştırmalarda araç kullanırken cep telefonu kullanımı kaza riskini 8 kat artırıyor. Sürücü reaksiyonlarını yüzde 35, direksiyon hakimiyetini ise yüzde 91 oranında düşürüyor. Ekiplerimiz seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücülere hem MOBESE üzerinden hem de trafik denetimlerinde ceza kesecek. Sadece cep telefonu değil, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına uymayan sürücülerde MOBESE'den belirlenecek ve ceza kesilecek. Vatandaşlarımız şunu bilsinler buradaki amaç ceza yazmak değil kural ihlallerini engellemek”