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23 Aralık 2016 13:49

Emniyet müdürü, minik öğrencilere polislik mesleğini anlattı

Emniyet müdürü, minik öğrencilere polislik mesleğini anlattı

23 Aralık 2016 13:49

Niğde İl Emniyet Müdür Ali Kemal Kurt, anaokulu öğrencileriyle buluştu. Minik öğrencilere polislik mesleğini anlatan Müdür kurt, öğrencilere boyama kitabı hediye etti.
Niğde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Güvenli Hayat Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) ile hazırlanan ‘Geçmişten Geleceğe Birlikte Yürüyoruz’ projesi kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Anasınıfında düzenlenen programla minik öğrenciler ile Niğde İl Emniyet Müdür Ali Kemal Kurt buluştu.
Müdür Kurt’un sınıfa girdiğinde minik Duru Emniyet müdürüne Türk bayrağını öperek hediye etti. Bayrağı alan Emniyet müdürü öğrencilere bayrağın önemini anlattı. Program kapsamında minik öğrenciler polislikle ilgili merak ettiklerini müdür Kurt’a sordu. Minik öğrencilerin merak ettiği konuları anlatan Emniyet Müdürü çocuklarla ilgilenerek boyama kitabı hediye etti.
Müdür Kurt, çocuklara acil durumlarda polislere hangi numaradan ulaşacakları sorusuna 155 cevabı veren öğrencilere tek çatı altında toplanan 112 Acil yardım çağrı merkezini anlattı. Müdür Kurt ayrıca öğrencilere tanımadıkları kimseden bir şey almamaları konusunda uyardı.



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