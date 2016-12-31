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31 Aralık 2016 12:22

Engelli çocuklarına aldığı koyunları akrabaları tarafından çalındı

Engelli çocuklarına aldığı koyunları akrabaları tarafından çalındı

31 Aralık 2016 12:22

Niğde’de engelli çocukları için 28 küçükbaş hayvan alan Abdullah Yağız’ın ahırındaki hayvanları çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Efendibey mahallesi Amas bağlarında ikamet eden 80 yaşındaki Abdullah Yağız’ın evinin altında bulunan ahıra gece saatlerinde giren şahıslar engelli çocukları Ahmet ve Mahmut’un ilgilenmesi için aldığı 28 küçükbaş hayvanı araçlarla ve 5 kilometre sürerek Aktaş Beldesi’ne götürdü. Beldede yaşayan vatandaşların şüphelenerek jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler 21 koyunla birlikte M. Ş.Ö.,A.E. ve M.K’yı yakaladı. Yakalanan 3 kişi polis ekiplerine teslim edilirken, koyunlarda sahibine teslim edildi.
Polis ekipleri tarafından zanlılara ait olduğu düşünülen bir ticari araçta yapılan aramada ise 3 adet tüfek ve yaklaşık 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, olaya karışan zanlı M.Ş.Ö. yaklaşık 4 ay önce denetimle serbest bırakıldığı ve silahlı yaralama, hırsızlık, tehdit gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Engelli çocuklar için koyun almış
Yaşlı adamın oğlu Sait Yağız olayı şu şekilde anlattı:
"Babam gece 24 sıralarında ahıra gelip koyunlara bakıyor. Gece 02 gibi tekrar ahıra bakmış koyunlar hamile olduğu için ama ahırda koyunları bulamamış. Hemen polisi aradık aynı gecenin sabahında Aktaş kasabasında hırsızları yakalamışlar. Hayvanları biz teşhis ettik Jandarma bize hayvanları teslim etti ama 7 tan koyunumuz eksik. Çalanlarda bizim akrabalarımız. Babamın amacı 2 tane zihinsel engelli kardeşim var babam onlar ilgilensin diye almıştı. Koyunların toplam değeri 25 bin TL."



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