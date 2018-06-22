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22 Haziran 2018 10:08

Eşeği selden kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde 4 kişi canlarını hiçe sayarak, sele kapılan eşeği kurtardı.

Eşeği selden kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar

22 Haziran 2018 10:08


Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde etkili olan yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağında otlayan bir eşek sulara kapıldı. Eşeğin çaresiz çırpınışlarını gören vatandaşlar kendi canlarını hiçe sayarak suya girdi. Yol kenarındaki kepçeye bağlanan halat yardımı ile akıntıya kapılan eşek sel sularından büyük uğraşlar sonrasında kurtarıldı.


Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak eşeği sel sularından alıp çıkaran 4 kişiyi alkışladı. Kurtarma çalışmaları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.




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