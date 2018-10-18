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Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan adama müebbet hapis cezası

Niğde’de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz’ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz’ı (53) ağır yaralayan tutuklu yargılanan Coşkun Yıkılmaz’a cinayetten müebbet, yaralamadan 12 yıl ve ruhsatsız tabancadan 2 yıl ceza aldı.

Niğde'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı (53) ağır yaralayan tutuklu yargılanan Coşkun Yıkılmaz'a cinayetten müebbet, yaralamadan 12 yıl ve ruhsatsız tabancadan 2 yıl ceza aldı.


2 Nisan 2018 tarihinde evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz da ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz'ın duruşması 1. Ağır Ceza mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Coşkun Yıkılmaz avukatları ve yakınları katıldı.


Eşini vurduktan sonra 112'yi aradığını anlatan Coşkun Yıkılmaz: “ saygın bir iş adamıyım hayatımı neden karartayım? Tahrik edildim. Alkolün etkisiyle kendimi tutamadım. Pişmanım ” dedi.


Duruşma sonrasında Coşkun Yıkılmaz'a cinayetten müebbet, yaralamadan 12 yıl ve ruhsatsız tabancadan 2 yıl ceza verildi.

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