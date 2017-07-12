Esnaf Buluşmaları Bedesten’de devam ediyor

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Tarihi Bedesten çarşısı ve Gönül Kapısı Market’in çalışma sisteminin tanıtılması için il genelinde faaliyetini sürdüren esnafa yönelik toplantı programları düzenliyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, her hafta farklı gruplardan esnaf ve hayırseverlerin Bedesten’e davet edileceği toplantıların ilkinde, Bedesten Çarşısı’nın çay ve okuma salonu bölümünde bir grup esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Bedesten Çarşısı’nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanarak üç ayrı bölümde hizmet verildiğini kaydeden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ‘’ Biri Çay ve Okuma Salonu, biri bayanların el emeği ürünlerini ücretsiz olarak satışa sunabildiği bölüm diğer tarafta ise 12 ay esasına göre ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği Gönül Kapısı market’’ dedi.

Hayırseverlerimizin önemli katkıları var

Gönül Kapısı markette, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan, giyeceğe, kırtasiyeden mobilyaya, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaybeden Başkan Akdoğan, markete hayırseverlerin önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Niğde Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşın her zaman ve her konuda yanında olduklarının da altını çizen Akdoğan, "Kurduğumuz aşevinde hazırlanan yemekler, günlük iki öğün olarak hasta, yaşlı ve kimsesi olmayanların evlerine kadar ulaştırılıyor. Yine çorba pınarında öğrencilere günlük sıcak çorba ikram ediliyor. Belediyemize müracaat eden engelli vatandaşlarımıza, köy, kasaba, ilçe ayırt etmeden akülü veya manuel tekerlekli sandalye kullanabilir belgesini getirmesi karşılığında tekerlekli ve akülü sandalye veriyoruz. Niğde dışında öğrenimini sürdüren Niğdeli üniversite öğrencilerimize, kurulan bir vakıf aracılığıyla burs veriyoruz. Odundan kömüre yataktan yorgana kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak birçok alanda yardımlar yapıyoruz. Buna benzer onlarca farklı yardımlarımız oluyor. Bu yardımlarımızın tamamını belediye bütçesinden karşılamıyoruz bir bölümünü hayırseverlerimizin desteği ile yapıyoruz” dedi.

Başkan Akdoğan’a teşekkür

Yapılan kahvaltıdan sonra Başkan Akdoğan esnafla birlikte tarihi Bedesten’i gezerek Bedesten’in bölümleri hakkında bilgi verdi. Niğde Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a teşekkür etti.