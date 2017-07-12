Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 12:02

Esnaf Buluşmaları Bedesten’de devam ediyor

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 500 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı’nın bölümlerini tanıtmak ve Gönül Kapısı marketin çalışma sistemini anlatmak için Niğde’de faaliyet sürdüren bir grup esnafla Bedesten’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Esnaf Buluşmaları Bedesten’de devam ediyor

12 Temmuz 2017 12:02


Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Tarihi Bedesten çarşısı ve Gönül Kapısı Market’in çalışma sisteminin tanıtılması için il genelinde faaliyetini sürdüren esnafa yönelik toplantı programları düzenliyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, her hafta farklı gruplardan esnaf ve hayırseverlerin Bedesten’e davet edileceği toplantıların ilkinde, Bedesten Çarşısı’nın çay ve okuma salonu bölümünde bir grup esnafla kahvaltıda bir araya geldi.


Bedesten Çarşısı’nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanarak üç ayrı bölümde hizmet verildiğini kaydeden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ‘’ Biri Çay ve Okuma Salonu, biri bayanların el emeği ürünlerini ücretsiz olarak satışa sunabildiği bölüm diğer tarafta ise 12 ay esasına göre ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği Gönül Kapısı market’’ dedi.


Hayırseverlerimizin önemli katkıları var


Gönül Kapısı markette, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan, giyeceğe, kırtasiyeden mobilyaya, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaybeden Başkan Akdoğan, markete hayırseverlerin önemli katkılarının olduğunu söyledi.


Niğde Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşın her zaman ve her konuda yanında olduklarının da altını çizen Akdoğan, "Kurduğumuz aşevinde hazırlanan yemekler, günlük iki öğün olarak hasta, yaşlı ve kimsesi olmayanların evlerine kadar ulaştırılıyor. Yine çorba pınarında öğrencilere günlük sıcak çorba ikram ediliyor. Belediyemize müracaat eden engelli vatandaşlarımıza, köy, kasaba, ilçe ayırt etmeden akülü veya manuel tekerlekli sandalye kullanabilir belgesini getirmesi karşılığında tekerlekli ve akülü sandalye veriyoruz. Niğde dışında öğrenimini sürdüren Niğdeli üniversite öğrencilerimize, kurulan bir vakıf aracılığıyla burs veriyoruz. Odundan kömüre yataktan yorgana kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak birçok alanda yardımlar yapıyoruz. Buna benzer onlarca farklı yardımlarımız oluyor. Bu yardımlarımızın tamamını belediye bütçesinden karşılamıyoruz bir bölümünü hayırseverlerimizin desteği ile yapıyoruz” dedi.


Başkan Akdoğan’a teşekkür


Yapılan kahvaltıdan sonra Başkan Akdoğan esnafla birlikte tarihi Bedesten’i gezerek Bedesten’in bölümleri hakkında bilgi verdi. Niğde Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:22
  • Öğle :12:58
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!