‘‘Etlik piliçler, gönül rahatlığıyla tüketebilir’’

Dr. Ahmet Şekeroğlu, etlik piliçlerde spekülasyon yapıldığını ve vatandaşların rahat bir şekilde tüketilmesinde herhangi bir riskin olmadığını söyledi. Gündemde bulunan yumurtalarda etiketleme çalışmalarının önemli olduğunu tüketicinin yumurtanın nasıl nerede ve ne şekilde üretildiğini bilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uzman olmayan kişilerin bu konuları sürekli gündeme getirdiğini ve yanlış bilgiler verildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, ‘‘Uzman olmayan kişilerin konuştuğunu görüyoruz. Tavukçulukta herhangi bir antibiyotik veya ek bir şey kullanılmıyor. Etlik piliçler kısa sürede gelişiyor ve kesim yaşına ulaşıyor. Bu da uzun sürede yapılan ıslah çalışması sonucu yetişiyor. Kamuoyunda spekülasyon yapılan çalışmalara katılmıyoruz. Sağlık açısından herhangi bir zararı yok’’dedi.

Tüketici ne tür yumurta yediğini bilmesi mantıklı

Son günlerde gündemde olan yumurtaların nerede ve nasıl üretildiği ile ilgili etiketleme çalışmasının çok önemli olduğunu ifade eden Şekeroğlu, ‘‘Yumurtalarda serbest tavuk yetiştiriciliği sistemi var. Yumurta etiketlemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü herkes ürettiği ürünün ne olduğunu belgelemesi gerekiyor. Tüketici de ne tükettiği ürünün ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Serbest sistem yumurtası, kafes sistem yumurtası, organik yumurta üretimi gibi ürünlerin etiketlenerek satışa sunulması önemli bir konu’’ diye konuştu.

Uluslararası Tavukçuluk Kongresi düzenlenecek

Niğde’nin tavukçuluk sektöründe merkez haline getirmek için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Şekeroğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: ‘‘9-12 Mayıs tarihinde Uluslar arası Tavukçuluk kongresini Üniversitemizde gerçekleştireceğiz. Bu kongrede bütün paydaşlarımızla birlikte Türkiye ve Uluslar arası tavukçuluk sorunlarını bilimsel anlamda ele alacağız ve konuyu tartışmaya açacağız. Üniversitemizde açılış töreni yapacağız. Devlet Halk dansları topluluğu ve Niğde Belediyesi Mehteran takımı gösterisi yapılacak. Niğde’de tavukçuluk konusunu gündeme getireceğiz ve Niğde’yi uluslararasında tanıtımını sağlayacağız. Niğde’yi tavukçuluk konusunda önümüzdeki yıllarda bir merkez haline getirmek için çalışmalar yapacağız. Geçen yıl Tavukçuluğu araştırma çalıştayı yapmıştık. Uluslar arası Tavukçuluk Kongresi Bilim derneği başkanı katılacak. Türkiye’de tavukçuluk sektöründe çalışma yapan firmaların temsilcileri katılacak’’ şeklinde konuştu.