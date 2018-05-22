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22 Mayıs 2018 10:58

Fatih Sultan Mehmet’ten ilham alarak ’suda hareket edebilen tank’ geliştirdiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksek Okulu Elektrik Enerji bölümü öğrencileri ‘suda hareket edebilen tank’ prototipi geliştirdi.

Fatih Sultan Mehmet’ten ilham alarak ’suda hareket edebilen tank’ geliştirdiler

22 Mayıs 2018 10:58


Bor Meslek Yüksek Okulu Elektrik Enerji bölümü ‘4. Kariyer Günleri ve Proje Pazarı’ etkinliği gerçekleştirildi. Bölüm Başkanı Haluk Şengezer rehberliğinde hazırlanan projeler tanıtıldı.


Projeler arasında 5 öğrencinin oluşturduğu ekibin hazırladığı ‘suda hareket edebilen tank’ prototipi büyük ilgi gördü.


Suda hareket kabiliyetine sahip bir tank prototipi gerçekleştirdiklerini ifade belirten Proje Koordinatörü Ahmet Turgut, projeyi Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesinden ilham aldıklarını söyledi. Turgut, ‘‘Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesini ilham alarak tanklar neden suda yürümesin düşüncesiyle yola çıktık. Suda hareket kabiliyetine sahip bir tank prototipi gerçekleştirdik. Tankımızın adını ATT P-1 Amfibi Taarruz Taktik personel tankıdır. Tank hem karada hem suda hareket kabiliyetine sahip. Günümüzde tanklar en yüksek teknolojide olmasına rağmen su, deniz, göl, nehir, ırmak gibi yerlere geldiği zaman bu teknoloji tankları engelliyor. Prototipte 4 çeşit kart kullandık. 4 tane motor var’’ dedi.


Su ve kum koyulan bir alanda prototip tankın sudan karaya çıkışı gösteriliyor.




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