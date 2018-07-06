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06 Temmuz 2018 00:36

FETÖ’nün üst düzey yöneticisi iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Niğde’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Niğde yapılanmasında üst düzey yöneticisi iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ’nün üst düzey yöneticisi iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

06 Temmuz 2018 00:36


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan ve yaklaşık 3 yıldır firarı olarak aranan 4 şüphelinin Mersin’de örgüte ait gaybubet evlerinde yakaladı.


4 farklı adrese yapılan operasyonda il manevi imamı, örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt yöneticisi, örgüte ait kolej kurucusu, örgüt finansörü, örgütün Türkçe olimpiyatları finansörü ve iş adamı olan C.A. , örgütün il mütevelli heyetinden örgüt yöneticisi, örgütün finansörü örgüte ait şirket yöneticisi ve para kasası iş adamı O.E. , örgütün il mütevelli heyetinden, örgütün kadın yapılanmasından sorumlu, örgüt yöneticisi F.E. ve örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt finansörü, örgüte ait derneklerde üyeliği bulunan iş adamı K.B. ve Niğde’de gözaltına alınan Ö. G emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.


Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.




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