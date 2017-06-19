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19 Haziran 2017 14:37

Fransız öğretim üyesi 6. katta düşerek hayatını kaybetti

Niğde’de 6.

Fransız öğretim üyesi 6. katta düşerek hayatını kaybetti

19 Haziran 2017 14:37

katın penceresinden düşen Fransız öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre, Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızılelma Evlerinde yaşayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross (47) 6.’ıncı kattaki evinin penceresinden düştü. Fransız kadının düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan kadını Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.


Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross’un Mayıs ayında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesinde görev yapmaya başladığı öğrenildi.




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