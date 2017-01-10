Gazeteciler kendi filmini çekti

Niğde’de çalışan gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladıkları kısa filmle, mesleğin zorluklarına dikkat çekti.

Hazırlanan filmde bir tatil gününü canlandıran gazetecilerin, aniden gelen bir haberle kuaförden, kahvaltıdan, çocuğunun yanından, hastaneden hızla ayrılmaları canlandırıldı.

7 aylık bebeğiyle rol alan Doğan Haber Ajansı Muhabiri Ali Kadı, çektikleri kısa filim ile muhabirlerin yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kısa filmde oynayan Niğde Televizyonu Haber Müdürü Sema Tekeli ise, "Amacımız, gazetecilik mesleğinin zorluğunu anlatmaktı. Gerçekten fedakarlık gerektiren bir mesleğimiz var. Günümüz yok saatimiz yok. Ancak biz işimizi zorumuza giderek değil, severek yapıyoruz. Sevmeden yapılacak bir meslek değil. Biz de kısacık bir filmle mesleğimizdeki zorlukları anlatmaya çalıştık. Bu filmi çekerken katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Niğde muhabiri Muhammed Yasir Aydoğan da, "Güzel bir senaryo oluşturduk. Bir olaya farklı ajanslarda, televizyon ve gazetelerde çalışan arkadaşlarımız olaya hızlı bir şekilde gelmeye çalıştılar. Senaryo gereği gazeteciler tatil günü cinayet haberi alır. Gazeteciler, kimi kuaförde, kimi kahvaltıda, kimi çocuğuyla ilgilenirken bu haberi alır ve herkes o anki işini gücünü bırakıp kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla olay yerine gider. Gazeteciliğin bu gibi zorluklarını anlatmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Filmde, Anadolu Ajansı Niğde muhabiri Betül Abbak ve M.Yasir Aydoğan, Doğan Haber Ajansı muhabiri Ali Kadı, İhlas Haber Ajansı muhabiri Yasin Esen, Niğde Televizyonu Haber Müdürü Sema Tekeli, Anadolu Haber Gazetesi muhabiri Fatih Tavlaşoğlu ve Ajans 51 muhabiri Damla Çıdanlı rol aldı.