Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen törenle kutlandı.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Yıldız, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, gaziler kurum ve kuruluşların müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız Atatürk anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler - Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız, “Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur. Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen "Kurtuluş Savaşı"nda yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine "kahramanlık günleri" ile doludur. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz. Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Vatan ve Millet için her şeyini feda eden harp malulü ve gaziler canlı birer abidedir. Türkiye Cumhuriyeti vatanının bölünmez bütünlüğü için her şeyi göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bu toprakların şehide ve şahadete yabancı değildir. "Bizler bu toprakların çocuklarıyız, bu toprak üzerindeki her fert gibi bu vatan için canımızı vermeye and içmişiz"çünkü bizler vatana sevdalıyız.

"Ne yazık ki bu toprak için canımızı verme şerefine eremedik. Fakat bu toprak için canını verme şerefine eren şehitlerimiz ile yan yana savaşma onurunu yaşadık. Bir elimize şahadet kapısının tokmağı dokunurken diğer elimizle geçip giden zamanın kapısının kolunu tutmaktayız. Sözlerime son verirken şehitlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlarına sabırlar dilekken gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi

Konuşmaların ardından Niğde Belediyesi tarafından Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı. Daha sonra tören Öğretmenevi bahçesinde verilen resepsiyonla son buldu.