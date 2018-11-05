Geleneksel Niğde Evleri kitabı yayınlandı

“Geleneksel Niğde Evleri” kitabı tanıtım toplantısına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Huriye Altuner katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl ortalarına kadar tarihlenen konut mimari anlayışının Osmanlı ve öncesine de uzanan bir geleneği yansıttığını söyledi.

Niğde Merkezde tescilli sivil mimari örneği yapının 128 adet, Tescilsiz Sivil Mimari örneği yapının ise yaklaşık olarak 150 civarında olduğunu belirterek şunları dedi: “ İç Anadolu bölgemizin güzide illerinden birisi olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Niğde'nin zengin geçmişi, arkeolojik dönem eserlerinin yanı sıra, İslamiyet dönemine ait dini, askeri ve sivil yapıları ile de günümüze taşınmıştır. Sivil yapılar arasında, bir devrin yaşam biçimini ve kültürünü yansıtan konut mimarisi, dönemin sosyal ilişkilerini ve kültürünü yansıtması açısından oldukça dikkate değerdir. İnsanın sosyal bir varlık olması, toplumsal yaşamın belli düzen içinde sürdürülmesi ve yerleşik hayat içinde çeşitli ihtiyaçlarını karşılama isteği, tarih boyunca birçok yerleşim merkezinin kurulmasına neden olmuştur.

Yerleşim alanlarının biçimlenmesinde sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar, teknolojik, topografik ve iklimsel sınırlayıcılar ana etkenlerdir. Bu etkenler insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma fonksiyonunu karşılayacağı mekânların şekillenmesinde de haliyle belirleyici olmuştur.”

Vali Şimşek: “Yaklaşık 8-10 bin yıldır iskân edinilmiş bir merkez olan Niğde'nin, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl ortalarına kadar tarihlenen konut mimari anlayışı, Osmanlı ve öncesine de uzanan bir geleneği yansıtmaktadır. Taş malzemenin kullanıldığı Niğde evleri, iki katlı, fonksiyonel ve toplumsal taleplerin etkisinde bir oluşuma sahiptir. Geleneksel konut alanları, şehir dokusu içinde, özellikle kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında, eski evleri ve bahçeleriyle dikkat çekmektedir. Geleneksel konut mimarisi örneği yapılar, Kale ve Alaaddin Mahalleleri, Eskisaray Mahallesi, Tepeviran- Efendibey Yöresi, Aşağı ve Yukarı Kayabaşı Mahallelerinde bugün bile hâlâ varlığını sürdürmektedir. Niğde merkezde bulunan bu konutların zenginliği çevre ilçelerde de kendini göstermektedir.

Niğde Merkezde Tescilli Sivil Mimari Örneği yapı 128 adet, Tescilsiz Sivil Mimari örneği yapı ise yaklaşık olarak 150 civarındadır. Ayrıca Niğde Belediyesi Kültürel ve Sosyal Entegrasyon Projesi kapsamında Niğde Kalesi Civarında bulunan 10 adet ev, 2 milyon TL ödenek çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince 2016 yılında kamulaştırılmış, işlev kazandırılmak üzere Niğde Belediyesine devredilmiştir. Bu konutlardan 7 tanesinin Niğde Belediyesince hazırlanacak projeler doğrultusunda restore edilerek fonksiyonlaştırılması çalışmaları devam etmektedir”şeklinde konuştu.