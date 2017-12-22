Genç Ressamlar sergi açtı

14 eserin sergilendiği resim sergisine Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de destek veriyor. Sergi ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan; ‘’ Bu projenin ikinci bir ayağı Çanakkale şehitlerini anma etkinliği ile devam edecektir. Dolayısıyla ben buradan bu projede çalışan öğrencilerimize, ve yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve sergimizin hayırlı olmasını diliyorum’’ şekilde konuştu.

Sergi açılışının ardından Turhan ve beraberindeki heyet sergide yer alan 14 farklı eseri gezerek, eser sahibi öğrencilerden eserler hakkında bilgiler aldı.

Öğrenciler sergide yaptıkları resimler bir çok fotoğraf karesini resmederken bazı öğrencileri hayalindeki resmi yaparak öğrencilerin hayal dünyasına hitap etmek istediklerini vurguladı.

Düzenlenen açılışa Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Niğde Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, Niğde Halk Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ve davetliler katıldı.