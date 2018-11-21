İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenlik görevlilerine uyuşturucu semineri verildi

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından, özel güvenlik görevlilerine Narkorehber kapsamında uyuşturucu konusunda seminer verildi.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve KYK Yurtlarında görev yapan 220 özel güvenlik görevlisine uyuşturucu semineri düzenlendi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent Yerleşkesi konferans salonunda programda, uyuşturucu ile mücadelede ailenin ve toplumun önemi, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar, uyuşturucu maddeler ile bu maddeleri kullanan şahıslarda meydana gelen ruhsal ve bedensel değişiklikler konuları anlatıldı.


Ayrıca özel güvenlik görevlilerinin kolluk birimlerine nasıl daha etkin destek sağlayabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.