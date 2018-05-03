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03 Mayıs 2018 16:32

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Niğde-Çamardı yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

03 Mayıs 2018 16:32


Kaza, Bulduruş geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar E yönetimindeki 51 EA 120 plakalı otomobil ile Bilal Ü. yönetimindeki 51 BN 740 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen her iki araçta bulunan yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçlarından çıkarıldılar. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kazada yaralanan Yaşar E., ile Bilal, Nazmiye, Fatma ve Bilal Ü.’yü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan Y.E. (63), hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza nedeniyle Niğde-Çamardı karayolu trafiğe kapatılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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