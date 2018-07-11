HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde Türkiye’nin güçlü ve büyük bir dünya devleti ve aktörü haline geleceğine inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Alanında uzman, icracı isimlerden oluşan yeni kabinenin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kabinede görev alan bakanlarımıza görevlerinde başarılar niyaz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği açık ve net ortaya konulmuştur. Türkiye, Genel seçiminin ardından yeni “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile tanışmıştır. Siyasi krizlerin ekonomik krizlere de sebep olduğunu ve bundan en çok emekçilerin zarar gördüğünü biliyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini destekledik. Yeni sistem daha ileri demokrasi, Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması ve siyasi krizlerin yaşanmaması için çok önemlidir” dedi.