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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

NİĞDE (İHA) – Niğde’de hasta taşıyan ambulans devrildi, sağlık personeli ve hasta kazayı yara almadan atlattı.

NİĞDE (İHA) – Niğde'de hasta taşıyan ambulans devrildi, sağlık personeli ve hasta kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'ye sevk edilen bir hastayı taşıyan Y.Ö yönetimindeki 51 AJ 968 plakalı ambulans Kayseri Araplı yolunda, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sağlık personeli ve hasta yara almadan kurtuldu. Ambulans bulunan hasta ise Kayseri'den gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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