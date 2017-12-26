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26 Aralık 2017 10:12

“Hastane Öncesi Resüsitasyon ve Transport” programına yoğun ilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniveraitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Hastane Öncesi Resüsitasyon ve Transport” konulu konferans programı yoğun ilgi gördü.

“Hastane Öncesi Resüsitasyon ve Transport” programına yoğun ilgi

26 Aralık 2017 10:12


“22 Aralık Paramedikler Günü” dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1071’de düzenlenen eğitim etkinliğine, akademik ve idari personel yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.


Paramedik öğrencilerinin hazırladığı video gösterimi ile başlayan programa; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Kaçmaz ile Niğde 112 Acil Ambulans Teknikeri Paramedik Sevilay Bay konuşmacı olarak katıldı.


Paramedik çalışanlarının hastaya yaklaşımının nasıl olması gerektiği, olay yeri yönetimi ve triaj, hastane öncesi ön tanı ve değerlendirme, hastane öncesi temel yaşam desteği gibi konularda eğitim bilgilerinin verildiği etkinlikte, kullanılan malzemelere ilişkin açıklamalarda da bulunuldu.


Maketler üzerinden uygulamalı anlatımla desteklenen program, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Emin Özkan tarafından; Uzm. Dr. Mustafa Kaçmaz ve Paramedik Sevilay Bay’a teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.




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