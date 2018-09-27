Hastanede aşure ikramı

Hastane bahçesinde düzenlenen aşure ikramına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek,Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin,Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan,İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin,İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna kurum müdürleri,hastalar ve yakınları katıldı.

Muharrem Ayı'nın bereketini hep birlikte yaşamak istediklerini için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Bilal Günaydın ; Aşure günümüzün birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde ülkemiz , coğrafyamız ve tüm insanlık için kardeşlik,barış ve huzur vesilesi olmasını temenni ediyorum” dedi.

Paylaşma kültürümüzü ve kardeşliğimizi yaşatan bu etkinlikte hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum diyen Başhekim Dr. Bilal Günaydın idrak ettiğimiz Muharrem Ayı'nın da huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Başhekim Günaydın'ın konuşmasının ardından dua edildi ve konuklara aşure ikramı yapıldı.