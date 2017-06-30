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30 Haziran 2017 11:41

‘Hız koridoru’ uygulaması başlıyor

Otoyollarda hız dönemi sona eriyor.

‘Hız koridoru’ uygulaması başlıyor

30 Haziran 2017 11:41

120 km limitini aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek. Türkiye’de daha önce sadece şehir içinde denetlenen ’ortalama hız’ uygulaması, tüm çevre yollarında 1 Temmuz’da devreye giriyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılacak. Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yazılacak.


Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Güney gişelerinden otoyola giren aracın Pozantı gişelerinden 50 dakikada çıkması gerektiğini vurgulayarak, ‘Eğer 48 dakikada turnikeden çıkarsa sistem o plakaya otomatik olarak ceza işlemi yapacak.’dedi.


Vatandaşları hız kurallarına uymaları için uyarıda bulunan Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘‘1 Temmuzdan itibaren otoyolda turnikeden girdiği zaman ‘Hız koridoru’ uygulaması yapılacak. Örneğin Niğde güney gişelerinden giriş yapıldığında Eminlik veya Pozantı gişelerinden çıkıldı. Bu yolda kaç saatte gidilmesi gerekiyor 50 dakikada eğer 48 dakikada Pozantı’ya girilmişse sistem hızlı geldiğini görüp otomatik olarak cezası kesilecek.’’




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