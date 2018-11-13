Hizmet-İş Sendikası Belediyelerle sözleşme yapıyor

Kısa süre önce Niğde'de teşkilatlanan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı, Daha öncede Niğde Belediyesi ile ilgili Bakanlık tarafından yetki belgesi almıştı. Sendika İl Başkanlığı yaptığı çalışmalar sonucunda Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Niğde Belediyesinin ardından Aktaş Belediyesiyle de Toplu İş Sözleşme yapma yetkisi almayı başardı.

İl genelinde çok sayıda kurumda teşkilatlanan ve gün geçtikçe üye sayısını arttıran Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığına gönderilen, Aktaş Belediyesinde çalışan 15 işçi için toplu iş sözleşmesi yapmak için verilen yetki yazısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli kurumlara gönderildi.

Niğde'de yetkili sendika olarak faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Niğde Belediyesinin ardından Aktaş Belediyesi için gönderilen tespit yazısıyla, sendikal anlamda Niğde'de başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Niğde Belediyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızınyetkili sendikasıolarak sözleşme çalışmalarımızı imza aşamasına getirdik. Önümüzde ki günlerde inşallah imzalarımızı atacağız. Çok engellemelere fitne fesatlara rağmen, emekçi arkadaşlarım için mücadelemi bıkmadan usanmadan sürdürerek yolumuza devam ediyoruz. Bize güvenip üye olan ve yetki alarak sözleşme başlattığımız kurumlarda, kurumlarımız idarecileriylede diyalog halinde en iyisini yapmanın gayretindeyiz.İşçi arkadaşlarımızın yanında görünüp, kendi çıkarları için işçilerimizin hakkını gasp ettirmeye çalışanlara da müsaade etmedik. Etmeyeceğiz de. Yapılacak toplu iş sözleşmesinde önce insan önce emek sloganı altında işçi onuruna yakışır bir şekilde yol izleyeceğiz. Niğde'de ve bölgemizde hızlı bir şekilde büyüyerek teşkilatlanmamıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Hizmet-İş Sendikası olarak Aktaş Belediyemizde de yetki belgemiz Bakanlığımız tarafından gönderildi. Aktaş Belediyesinde de yetkili sendikayız. Bu kapsamda Aktaş Belediyesi ile ilgilide toplu iş sözleşmeleri başlatılacaktır. Kısa süre içerisinde Niğde'de ki bütün belediye ve kurumlarda teşkilatlanıp yetki alacağız” şeklinde konuştu.