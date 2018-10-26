Hizmet-İş Sendikası Niğde'de faaliyetlerini artırıyor

Gökhan Demircioğlu başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı, ay alık süre içerisinde Niğde'de adından söz ettiren bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Kadın, Gençlik, Kültür ve Engelliler komitelerini de oluşturan Niğde İl Başkanlığı, sendikal faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Hizmet-İş Genel Merkezine ziyarette bulunan Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Kurucu Onursal Başkan Hüseyin Tanrıverdi, Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Genel Sekreter Ali Rıza Yılmaz ile görüştü.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, “Sendikamız faaliyetleri Niğde'mizde genel merkezimiz bilgisi dahilinde devam etmektedir. Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ederek, Niğde'de çalışmalarımız hakkında faaliyetlerimizi sunduk, Niğde'de kurulduğumuz günden bugüne geldiğimiz noktayı ve hedeflerimizi genel merkez yöneticilerimize arz ettik. Çalışmalarımız devam etmekte olup, oluşturduğumuz komitelerinde işleyişleri hakkında bilgiler verdik. Niğde İl Başkanlığı olarak Genel Merkezimize ziyaretimizde bizleri kabul eden yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Allah işlerini güçlerini kolay kılsın” diye konuştu.