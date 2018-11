Hizmet-İş Sendikası Şehit Ailelerinin yanında

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı heyeti adına konuşan Sendika Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Niğde'mizde Şehir Aileleri Derneği tarafından üzerimize verilecek veya düşen bir görev varsa hepimiz şahsı olarak birebir yanınızdayız. Bu lafta olan bir şey değildir. Ateş düştüğü yeri yakar. Ama bizlerde şunu çok iyi biliyoruz ki vatan uğruna can veren evlatların analarına babalarına, çocuklarına kısacası tüm ailesine minnet borcumuz var. En kıymetlisini yanı canını bu topraklar vatan olsun diye verenler asla unutulmayacaktır. Bu bayrağın dalgalanmasının gönderden inmemesinin yegâne sebebi elbette bugün burada ne kadar kelam etsek ne kadar övgü sıralasak az gelecek şehitlerimizdir. Bu vesileyle vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum” dedi.

Sendikanın Niğde çalışmaları ve Niğde'de oluşumu hakkında da bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Sendikamız Niğde'de İl Başkanlığı olarak kurulduğu günden beri faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında çok sayıda iş yerinde teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamladık. Yetki aldığımız kurumlarda sözleme için görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu çalışmalarımız yanında bir taraftan da komitelerimizi oluşturduk” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir; “Hizmet-İş Sendikasının faaliyetlerini Niğde'de takip ediyoruz. Ve emin olun gurur duyuyoruz. Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu yıllardır Niğde'de basın sektöründe hizmet vermiş, gazeteci kimliğiyle çok sayıda siyasi ve bürokratla çalışmış bir kardeşimiz. Kendisine 6 ay gibi bir süre önce verilen il başkanlığı görevini de layıkıyla yerine getirme çabasında olduğunu görüyoruz. Kısa sürede bu kadar örgütlenmeyi yapılması takdire şayandır. Başta kendisini ve sendika üyelerini kutluyorum. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.