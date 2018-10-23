Hizmet-İş Sendikasından kan bağışı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı üyeleriyle birlikte Kızılay'ın Şehit Ömer Halisdemir Meydanında kurduğu çadırda kan bağışında bulundu.

İl Başkanlığı olarak kurulduğu günden beri önemli çalışmalara imza atan sendika, faaliyetleriyle de Niğde'de adından söz ettiriyor. 20 yıldır gazeteciliğiyle tanınan ve basın yayın içerisinden gelen Gökhan Demircioğlu başkanlığında yaklaşık 6 ay önce Niğde'de kurulan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı üye sayısının artmasının yanı sıra faaliyetleriyle de göz dolduruyor.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı bünyesinde oluşturduğu Kadın Komitesi, Engelliler Komitesi, Kültür Komitesi ve Gençlik Komitesi ile de çalışmalarını sürdürüyor. Komiteleri kapsamında örgütlendiği kurum ve kuruluşlarda ki temsilcileriyle de üyelerinin sorunlarını yakından takip edem Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, üyelerini her fırsatta ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor.

Bu kapsamda Kızılay'ın kan toplamak için Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanında oluşturduğu kan bağışı merkezine üyeleriyle birlikte gelen Sendika Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Toplumda kan bağışı konusunda sosyal duyarlılık oluşturmak maksadıyla Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı olarak Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanında oluşturulan Kızılay Kan Bağış Çadırında kan bağışında bulunduk” dedi.