İç Anadolu Şehit ve Gazi Dernekleri Niğde'de toplandı

Şehit ve Gazi Dernekleri İç Anadolu Bölgesi Başkanlar Kurulu toplantısının 6'ıncısı Niğde'de gerçekleştirildi.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında gerçekleşen toplantıya Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat Merkez, Nevşehir, Yozgat Sarıkaya, Yozgat Yerköy illerinin ve ilçelerinin dernek başkanları katıldı.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir yaptığı açıklamada , şehit ailelerinin ve gazilerin taleplerini sıraladı.

Demir şehit ailelerinin ve gazilerin taleplerini şu şekilde sıraladı: “Evli olan şehitlerimizin anne veya babasının araç alımında ötv den muaf tutulmasını, Gazilik unvanı alan tüm gazilerimizin engel durumuna bakılmaksızın araç alımında ötv den muaf tutulmasını.

Gazilerimize ikinci istihdam verilmesi; Gazilerimize 3600 Günde emeklilik hakkı verilmesini; Faizsiz Konut Kredilerinden evli olan şehitlerimizin anne veya babasının yararlandırılmasını ve maaşlarının dengelenmesini;15 Temmuz 2016 Hain Darbe Girişimi Öncesinde Darbeci Generaller Tarafından imzalanan Şehadet belgelerinin tespit edilip değiştirilmesini; İç Anadolu Bölgesi Dernek Başkanları Kurulu Olarak Devletimizden taleplerimiz bunlardır. Şehit Aileleri ve Gaziler olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz”