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27 Haziran 2017 17:57

İkiz kardeşler ’kız meselesi’ yüzünden bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada bıçaklanan ikiz kardeşlerden 18 yaşındaki R.

İkiz kardeşler ’kız meselesi’ yüzünden bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

27 Haziran 2017 17:57

G. hayatını kaybetti.


Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi’nde ikiz kardeşler R.G. ve M.G., iddiaya göre kız meselesi nedeniyle R.A., M.Ş. ve İ.S. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavgada R.A., ikiz kardeşleri çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kardeşler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan R.G. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan R.G.’nin üzerinden ise olayda kullandığı suç aleti ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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