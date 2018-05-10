Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:10

İlber Ortaylı Söyleşisine Niğdeliler Yoğun İlgi gösterdi

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı Niğde Belediyesi’nin düzenlediği 3.

İlber Ortaylı Söyleşisine Niğdeliler Yoğun İlgi gösterdi

10 Mayıs 2018 11:10

Kitap Fuarı kapsamında Niğdelilerle buluştu.


Üniversitedeki konferans öncesinde Niğde Belediyesi’ne gelen ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı belediye personeliyle sohbet ederek kitap imzaladı. Ünlü tarihçi Ortaylı belediye ziyaretinden sonraki durağı Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konferans Salonu’nda Niğdelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü yazar İlber Ortaylı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferans verdi.


Konferans salonunu hınca hınç dolduran Niğdeliler ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın konferansını büyük bir dikkatle dinlediler.


Konferans sonunda Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar ünlü tarihçi İlber Ortaylı’ya hediyelerini sundu.


Konuşması alkışlarla bölünen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan İlber Ortaylı’nın bir kez daha Niğde’ye geleceğinin müjdesini verdi. Salonda öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla konuşmasına devam eden Başkan Özkan; “Sizin kültür alanında öğrenme isteğiniz oldukça, bu heyecanınız oldukça sayın valimle birlikte İlber Ortaylı Hocamızı söz verdiğimiz gibi getirdik. Özelikle 3.kitap fuarımız nedeniyle kültür dünyamızın gelişmesi, zenginleşmesi dalga dalga zirveye çıkıyor. Sizin bu ilginiz oldukça biz daha büyük hizmetler yapacağız. Yine söz veriyorum İlber Ortaylı Hocam müsait olursa yeniden getireceğiz diyorum” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç