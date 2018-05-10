İlber Ortaylı Söyleşisine Niğdeliler Yoğun İlgi gösterdi

Kitap Fuarı kapsamında Niğdelilerle buluştu.

Üniversitedeki konferans öncesinde Niğde Belediyesi’ne gelen ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı belediye personeliyle sohbet ederek kitap imzaladı. Ünlü tarihçi Ortaylı belediye ziyaretinden sonraki durağı Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konferans Salonu’nda Niğdelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü yazar İlber Ortaylı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferans verdi.

Konferans salonunu hınca hınç dolduran Niğdeliler ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın konferansını büyük bir dikkatle dinlediler.

Konferans sonunda Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar ünlü tarihçi İlber Ortaylı’ya hediyelerini sundu.

Konuşması alkışlarla bölünen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan İlber Ortaylı’nın bir kez daha Niğde’ye geleceğinin müjdesini verdi. Salonda öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla konuşmasına devam eden Başkan Özkan; “Sizin kültür alanında öğrenme isteğiniz oldukça, bu heyecanınız oldukça sayın valimle birlikte İlber Ortaylı Hocamızı söz verdiğimiz gibi getirdik. Özelikle 3.kitap fuarımız nedeniyle kültür dünyamızın gelişmesi, zenginleşmesi dalga dalga zirveye çıkıyor. Sizin bu ilginiz oldukça biz daha büyük hizmetler yapacağız. Yine söz veriyorum İlber Ortaylı Hocam müsait olursa yeniden getireceğiz diyorum” dedi