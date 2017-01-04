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04 Ocak 2017 13:39

İletişim Fakültesinin tenis turnuvasında kupa sahibini buldu

İletişim Fakültesinin tenis turnuvasında kupa sahibini buldu

04 Ocak 2017 13:39

Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim kulübü, İletişim fakültesi öğrencilerinin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi.
Mimarlık Fakültesi kantininde düzenlenen turnuvaya İletişim Fakültesi öğrencileri, Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri katıldığı turnuvada kupa sahibini buldu.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk verdi.
Kupa ve madalya töreninin ardından açıklamada bulunan İletişim Fakültesi öğrencisi Mehmet Kavak, turnuvanın sona erdiği, bu turnuvada kazananların turnuvaya katılan herkes olduğunu dile getirdi.
Kavak, ‘‘ Turnuvamız 12 gün sürdü. Turnuvamıza 44 öğrenci arkadaşımız başvurdu. Turnuvamız ikili eşleşmelerle eleme usulü oldu. Maçlarımız toplam 3 setten 21 sayı ile oynattık. İki seti alan rakibini elemiş oldu. Aarkadaşlarımız bir daha ki turnuvanın ne zaman olacağını sorması Kulübümüzü ve bizleri duygulandırdı. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.
Turnuvada 1. Mimarlık Fakültesi öğrencisi Enes Ahdab olurken ikinci Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Yüksek Okulu hemşirelik bölümü öğrencisi Beyza Sönmez, üçüncü ise İletişim Fakültesi öğrencisi ve İletişim kulübü üyesi Mehmet Kavak oldu.



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