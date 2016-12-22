İletişim kulübü öğrencilerinden tenis turnuvası

Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim fakültesi öğrencileri İletişim kulübü tenis turnuvası düzenledi.

Mimarlık Fakültesi kantininde düzenlenen turnuvaya İletişim Fakültesi öğrencileri, Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri katıldı.

Turnuva ile ilgili açıklamada bulunan İletişim Fakültesi öğrencisi Mehmet Kavak, düzenledikleri turnuvaya 44 öğrencinin katıldığını söyledi.

İletişim Fakültesi öğrencisi Kavak, ‘‘ Tenis turnuvasını 7’den 70’e herkesin sevdiği bir spor dalı olduğu için bu turnuvayı düzenlemek istedik. Bu turnuvayı da bir organizasyona dönüştürerek etkinlik yapmak istedik. Amacımız diğer fakültedeki öğrenci arkadaşlarımızla da iletişim halinde olup zevkli bir zaman geçirilmesini sağlamak.’’dedi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilere turnuvanın anısına hediyeler verilecek.