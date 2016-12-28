Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli şair Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. Yıl dönümde anma etkinliği düzenledi.

Niğde İl Kültür ve Turizm müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programa Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Kültür ve Turizm müdürü Selçuk Demirtaş,İl Genel Meclis üyesi Mahmut Peşin, Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Salih Yaşar, dernek başkanları, Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri veliler ve öğrenciler katıldı.

Proğram saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İmam Hatip lisesi öğrencisi Kuran-ı Kerim tilaveti okudu.

Kuranı-Kerim tilavetinin ardından Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Salih Yaşar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Okul müdürü Salih Yaşar yaptığı konuşmada Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un eserleriyle, hatırasıyla ve düşüncesiyle ekişinin sürdürmeye devam ettiğini ve devam edeceğini belirtti.

Müdür Yaşar konuşmasının devamında şunları söyledi; ‘‘ Mehmet Akif Ersoy, bağlı olduğu inanç, ve diğer düşünceleri savunduğu düşüncelerin hala etkin ve geçerli olması medeniyet coğrafyamız için ve hatta bütün insanlık için ümit kaynağı olmuştur. Mehmet Akif Ersoy bir modeldir. Aldığı eğitimin özellikleri bakımından şahsiyetinin çizgileri bakımından da örnek bir rol modelidir. Eğitimine muhterem babası Tahir Efendinin kadim değerler üzerinde yükselen rahlesinde başlamış, Sultan Abdulhamid’i zamanın ruhuna uygun eğitim hamlelerini iklimde tamamlamıştır. Modern eğitim alırken, asıl kültüründen de uzaklaşmamıştır. ‘’ dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Küfe’ adlı skeç canlandırılırken program öğrencilerin şiir dinletisiyle sona erdi.