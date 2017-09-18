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18 Eylül 2017 17:07

İmam Hatipli öğrenciler şehit ziyaretiyle okula başladı

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İmam Hatip lisesi öğrencileri şehitleri ziyaret ederek eğitime başladı.

İmam Hatipli öğrenciler şehit ziyaretiyle okula başladı

18 Eylül 2017 17:07


Niğde Merkez Anadolu İmam Hatip lisesi ve Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim öğretim yılını Şehitler ve Gazilerle açtı.


Merkez İmam Hatip Anadolu lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Niğde Şhetliğine giderek şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.


Şehit Muttalip Soylu Çamardı İmam Hatip lisesi öğrencileri ise okullarının adını aldığı Şehit Muttalip Soylu’nun kabri ve ailesi ziyaret etti. Kabir başında dualar okundu.


Gazi Ramazan Güneş’i ve ailesini ziyaret eden İmam Hatip lisesi Müdürü Mustafa Ergin, gaziye bu vatanın minnettar olduğunu, iman ve vatan uğruna verilen imtihanın, imtihanların en kıymetlisi olduğunu vurguladı. Gazi ve ailesi, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.




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