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28 Temmuz 2018 15:35

İnşaatlara dadanan hırsızlar yakalandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayı ile ilgili 2’si çocuk 10 kişiyi gözaltına aldı.

İnşaatlara dadanan hırsızlar yakalandı

28 Temmuz 2018 15:35


Niğde’de iş yeri ve inşaat malzemeleri ile motosiklet hırsızlığı gibi yaklaşık 150 bin TL maddi zararın olduğu 6 olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında inşaat halindeki bir binada bulunan musluk, kablo, alçı makinesi ve motosiklet hırsızlıkları ile ilgili yapılan geniş kapsamlı çalışma sonucu belirlenen 2’si çocuk 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarda yapılan aramalarda ise kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.



10 şüpheli gözaltına alındı


Polis ekiplerinin 25 günlük yaptığı çalışma sonucu 10 kişiyi gözaltına aldıklarını belirten Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Çeşitli inşaat firmalarında meydana gelen hırsızlık olaylarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin 25 günde yaptığı çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirilen suç şüphelileri ve çalınan malzemeler alındı. Bunların toplamda 6 olayda 4’ü inşaattan yapılan hırsızlıklardır. İnşaattan musluk, alçı makineleri ve kablo gibi çalınan malzemeler var. Ayrıca plaka ve motosiklet hırsızlık şüphelileri yakalandı ve gözaltına alındı. Olaylarla ilgili 10 şüpheli şahıs yakalandı, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi"’ dedi.



Şüphelendiğiniz şahısları 155’e bildirin


Vatandaşlardan şüpheli şahısları polis imdat hattına bildirmelerini isteyen Cebeloğlu, "‘Niğde halkımızdan mevsimin yaz olması nedeniyle mala karşı işlenen suçlarda biz gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız mahallerinde tanımadıkları ve şüphelendikleri şahısları 112 ve 155’ bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.




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