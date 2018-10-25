İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde'de bir inşaatın 9'uncu katından düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Dün Bor yolunda bir inşaatın 9'uncu katında dış mantolama yapan 50 yaşındaki Selim Sürgit, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden kurtarılan inşaat işçisi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Sürgit, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Hastanesinde hayatını kaybetti.