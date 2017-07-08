Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:25

İnşaattan düşen işçiyi inşaat koruma filesi kurtardı

Niğde’de bir inşaattın 10ûncu katından düşen işçiyi inşaat koruma filesi kurtardı.

İnşaattan düşen işçiyi inşaat koruma filesi kurtardı

08 Temmuz 2017 12:25


Alınan bilgiye göre olay Niğde-Bor yolundaki bir inşaatta meydana gelen olayda, Halit K. çalıştığı esnada dengesi kaybederek 10’uncu kattan aşağı düştü. İnşaatın 9. katındaki inşaat koruma filesine düşen kalıp ustası Halit K. yaralandı. Halit K.’nın düştüğünü gören diğer inşaat işçileri olayı 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı kalıp ustası Halit K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa getirildi. Ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan inşaat işçisinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:19
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:02
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!