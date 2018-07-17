İnternetten yasa dışı bahis oynatan 8 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Niğde Kaçakçılık ve Organize Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan teknik takibin ardından internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, banka hesaplarını kullandıran şahıslara yönelik Niğde merkezli olarak Kayseri ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ali Rıza Ç., Ali Can A., Mehmet K., Ayhan A., Çağlar Ö., Aykut G., Tamer Y. ve İslam Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda banka kartı, kredi kartı, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar ele geçirildi.