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17 Temmuz 2018 13:28

İnternetten yasa dışı bahis oynatan 8 kişi gözaltına alındı

Niğde merkezli 3 ilde internet üzerinden bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İnternetten yasa dışı bahis oynatan 8 kişi gözaltına alındı

17 Temmuz 2018 13:28


Edinilen bilgiye göre, Niğde Kaçakçılık ve Organize Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan teknik takibin ardından internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, banka hesaplarını kullandıran şahıslara yönelik Niğde merkezli olarak Kayseri ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ali Rıza Ç., Ali Can A., Mehmet K., Ayhan A., Çağlar Ö., Aykut G., Tamer Y. ve İslam Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda banka kartı, kredi kartı, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar ele geçirildi.




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