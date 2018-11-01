Irgatlığı bıraktı tavuk çiftliği kurdu

Günlük 20 koli çift sarılı yumurta üretimi yapan örnek kadın günlük 300 TLyumurta parası kazanıyor.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman, genç çiftçi projesinden yararlanarak tavuk çiftliği kuran Melek Akoğlu'nun çiftliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hedefinin kendi başına bir iş sahibi olmak olduğunu onunda gerçekleştirdiğini belirten Melek Akoğlu: “İşimden çok memnunum bir kısmını yemine ayırıyoruz. Bir kısmı harçlığımıza yetiyor. Çoluğumuza çocuğumuza evimizin geçimine yetiyor. Hedefim 450 tavuk daha alıp çiftçiliği genişletmek. Daha önce tarlalara gidiyordum ırgat olarak çalışıyordum. Onunla geçimimizi sağlayamadık. Bende genç çiftçiye başvurdum. Böyle işlere isteğim vardı. Kendi işimi kurdum . Hedefim kendi başıma bir iş kendi başıma geçimimi sağlamak. Günlük kazancım 300 lira ile 500 arası değişiyor. Dün satış yaptım 300 TL kazandım. Bir günde hemen hemen 400-500 lirayı buluyor" dedi.

Köyde yaşayanlara, "Lütfen köyünüzü terk etmeyin" diye seslenen Akoğlu, "Hayvancılık yapılır, tavukçuluk yapılır, her şey yapma imkanı var köy yerinde. Onun için insanlarımızın şehirlere bina görevlisi olarak gitmesine karşıyım. Ben mücadele ettim. Mücadelemi kazandım. Tarım müdürlüğü arkamızda durdu destek oldu. Ben cesaretimden dolayı daha büyük işler yapmak istiyorum. Bununla yetinmek istemiyorum. Hedefim köy yerinde örnek bir kadın olmak. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum. Herkesin yapa bileceği basit bir iş bu” şeklinde konuştu.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde'de Genç Çiftçi Projelerinin amacına ulaştığını belirterek: “Genç çiftçilerimizin başarısı gurur verici bir tablo bizler acısından. Melek hanım genç çiftçi projesine başvurdu. Bakanlığımızın temel hedefi bu projede yerinde istihdamı sağlamak, köyden göçü engellemek. Melek hanımım mücadelesi projenin amacına ulaştığının en güzel örneği” dedi.