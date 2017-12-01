İstanbul’dan gelen öğrenciler Niğde’de kütüphane kurdu

Platform Başkanı Volkan Usanmaz, Yarını Aydınlat Gençlik Platformu’nun 2 bine yakın üyesi olduğunu ifade ederek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Niğde Dumlupınar İlkokulu’na kütüphane kurduklarını söyledi. Kütüphanenin ismini Ömer Halisdemir olarak belirlediklerini söyleyen Usanmaz, "Bugün İstanbul’dan geldik. Platform olarak bu zamana kadar 39 bin kitap toplayıp, köy okullarımıza temin ettik. Toplamda 80 bin kitap topladık. Niğde’de çok önemli bir maneviyat duygusunu anlatan bir proje gerçekleştirdik. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in adına bir kütüphane kurmaya karar verdik. Kütüphanemizin içinde sosyal aktiviteler ve kitaplar yer alıyor. İçerisinde bilgisayar, sağlık bilgileri bölümü, spor bilgileri bölümü, işaret dili ve beden dili alfabeleri mevcut. Çocukların kendilerini hem kültürel anlamda hem de sosyal anlamda kendilerini ön plana atabilecekleri çalışmalar yapacakları bir alan oluşturduk. Toplamda bu zamana kadar 27 tane memleket gezdik. Bu oluşturduğumuz kütüphanelerdeki kitapları insanlardan topluyoruz. Tamamen insanların evlerinde raflarında beklettikleri kitapları alıyoruz ve köy okullarımıza getiriyoruz. Maddi anlamda çok büyük bütçeler gerektiren bir çalışma değil, yaptığımız çalışmaların daha çok maneviyatı ön planda tutan çalışmalardır. Devletimiz bizlere gerekli desteği sağlıyor, bizler de gerekli materyalleri oluşturuyoruz. İki buçuk yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Bu zamana kadar 27 tane köye gitmiş olduk. İnşallah daha çok köy okullarına ve çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı Zamanda engelli, yetim ve yaşlılarımızla da ilgileniyoruz" dedi.

Platform üyeleri daha sonra okulun öğrencilerle müzikli eğlence programı yaptı.