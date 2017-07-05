İtfaiye’ den anız yakma uyarısı

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; anız yakılması nedeniyle tarım topraklarındaki faydalı mikroorganizmaların ölmesi, toprak erozyonu ve verim kaybı gibi olumsuzluklarla karşılaşılmasının yanı sıra çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılarla henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünlere zarar verdiğine dikkat çekildi. Açıklamada; anız yakılmasının anız artıkları ile beslenen yaban hayvanlarının ölmelerine ve doğal dengelerinin bozulmasına da neden olduğu vurgulandı.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan uyarıda, anız yakanlara her dekar için 42,44 TL ceza verileceği, orman, sulak alanlar ve meskun mahallelerde anız yakılması sonucunda verilen cezanın 5 kat artırılacağı da belirtildi.