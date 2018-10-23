İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

Niğde'de kuruyemiş makinesinin içerisine giren mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Niğde'de bir kuruyemişçi dükkanının önünde bulunan kuruyemiş makinesinden ses geldiğini duyan öğrenciler iş yeri sahibine ve itfaiyeye haber verdi. Dükkana gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Çok korkan ve titreyen kediye kız öğrenciler şefkat gösterirken, itfaiye ekipleri kediyi Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürerek tedavi ettirdi.